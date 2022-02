Relance du nucléaire sans débat démocratique, Macron assoit son "rêve de grandeur" sur une montagne de déchets radioactifs

Pas un mot sur l'absence de solution aux déchets radioactifs les plus dangereux

Le plan de relance dévoilé à Belfort risque de nous mettre dans un sacré pétrin

Un discours à l'esbrouffe

Son mandat nous laisse un développement des énergies renouvelables plus que moribond et une filière nucléaire au bout du rouleau : 11 réacteurs à l'arrêt (et RTE prévoit 17 réacteurs à l'arrêt en mars), EDF lestée d'une dette de 42 milliards d'euros, production électrique du niveau d'il y a 30 ans et on en passe. Il sera impossible de sortir de ce cauchemar industriel et financier sans abandonner le nucléaire. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'y aura pas de sobriété énergétique "avec l'électrification de toutes nos pratiques" et en maintenant une haute part de nucléaire dans la production d'électricité française.

Aujourd'hui, Macron dit vouloir "construire six réacteurs nucléaires EPR 2 pour une mise en service en 2035" et "lancer des études sur la construction de huit EPR 2 additionnels", sauf qu'un nouveau parc nucléaire ne sera jamais construit rapidement et à moindre coût. Même l'exécutif le sait : un document interministériel avait fuité en octobre 2021 dans lequel le gouvernement comptait plutôt sur la mise en service de la première paire de réacteurs en 2042–43, voire après 45 ! Contrairement à ce que vient d'annoncer Macron, ces EPR2 sont déjà hors délais et la planification réaliste du nucléaire illusoire !